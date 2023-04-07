Об этом Лисовой сказал во время встречи с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини.

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Оксен Лисовой назвал приоритеты работы МОН

Также приоритетами станет безопасность обучения в Украине, ответ на вызовы войны, восстановление поврежденных и разрушенных учебных заведений. А также анализ и продолжение реформ общего среднего образования, профессионального и высшего образования.

После начала полномасштабной русско-украинской войны разрушения и ущерб, нанесенный нашему образованию и науке, огромны. В настоящее время сфера образования и науки для нас – второй фронт. Это борьба за будущее Украины,

– подчеркнул министр.

В целом главной целью встречи было обсуждение сотрудничества, в частности, развития экосистемы цифровых решений в сфере образования и науки и т.д.

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