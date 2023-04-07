Реализация этой Концепции позволит учебным заведениям организовать учебу в очном режиме. Также будет способствовать обеспечению комфортного пребывания в хранилищах во время тревог.
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В Украине приняли Концепцию учебных заведений
По словам главы Минобразования Оксена Лисового, из-за военного состояния образовательный процесс зависит от ситуации в сфере безопасности и происходит офлайн, онлайн или в смешанной форме.
Педагоги и дальше достойно держат свой фронт, за что я очень благодарен. Впереди кропотливая работа по восстановлению эмоционального состояния учителей и учеников, а также налаживанию образовательного процесса. Но самое главное, чтобы учеба было безопасной, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к качественному образованию, а каждый учитель чувствовал заботу и внимание,
– подчеркнул министр.
Также реализации Концепции предусматривает создание безопасных условий, способствующих эмоциональному благосостоянию учеников и педагогов. Особое внимание будут уделять мерам, направленным на предотвращение проявлений физического и психологического насилия. Также соблюдение прав и безопасности.
Важно Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
Оксен Лисовой назвал приоритеты работы МОН
- Глава Минобразования Оксен Лисовой озвучил приоритеты работы команды своего министерства.
- Это, в частности, создание устойчивого взаимодействия с международной коалицией доноров и партнеров.
- Также приоритетами станет безопасность обучения в Украине, ответ на вызовы войны, восстановление поврежденных и разрушенных учебных заведений.
- А также анализ и продолжение реформ общего среднего образования, профессионального и высшего образования.