Реализация этой Концепции позволит учебным заведениям организовать учебу в очном режиме. Также будет способствовать обеспечению комфортного пребывания в хранилищах во время тревог.

Читайте Оксен Лисовой назвал приоритеты работы Минобразования

В Украине приняли Концепцию учебных заведений

По словам главы Минобразования Оксена Лисового, из-за военного состояния образовательный процесс зависит от ситуации в сфере безопасности и происходит офлайн, онлайн или в смешанной форме.

Педагоги и дальше достойно держат свой фронт, за что я очень благодарен. Впереди кропотливая работа по восстановлению эмоционального состояния учителей и учеников, а также налаживанию образовательного процесса. Но самое главное, чтобы учеба было безопасной, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к качественному образованию, а каждый учитель чувствовал заботу и внимание,

– подчеркнул министр.