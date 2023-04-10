Законопроєкти підготували в освітньому комітеті Ради. Один із проєктів стосується ДПА.
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Історія та іноземна мова можуть стати обов'язковими на ДПА
Перший законопроєкт – 9046 – щодо обов'язкових результатів навчання. За словами голови освітнього комітету ВРУ Бабака, документ передбачає проведення ДПА з 4 предметів: української мови, математики, історії України, іноземної мови.
Другий – 8095 – законопроєкт щодо забезпечення якості вищої освіти.
Третій – 8365 – щодо спрощення ліцензування закладів професійної освіти.
Четвертий – 8378 – документ про обов'язковий психологічний компонент в підвищенні кваліфікації вчителів.
Ще на крок ближче до системних реформ в освіті і науці,
– зауважив Бабак.
Читайте Міністр освіти розповів, чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023
Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Ексочільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж він сподівався, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.