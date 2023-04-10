Законопроекты подготовили в образовательном комитете Совета. Один из проектов касается ГИА.

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История и иностранный язык могут стать обязательными на ГИА

Первый законопроект – 9046 – об обязательных результатах обучения. По словам главы образовательного комитета ВРУ Бабака, документ предусматривает проведение ГИА по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку.

Второй – 8095 – законопроект по обеспечению качества высшего образования.

Третий – 8365 – об упрощении лицензирования учреждений профессионального образования.

Четвертый – 8378 – документ об обязательном психологическом компоненте в повышении квалификации учителей.

Еще на шаг ближе к системным реформам в образовании и науке,
– заметил Бабак.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023

  • В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
  • Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
  • Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
  • Эксочельщик МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
  • Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
  • В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
  • Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
  • Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.