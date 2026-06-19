Дрогобчанин чи дрогобець: як правильно називати мешканців цього міста

Українська мова має свої закономірності творення назв мешканців міст, і знання цих форм допомагає не лише скласти НМТ, а й говорити природно та грамотно.

Яке правило треба знати, щоб не плутатися з назвами мешканців населених пунктів, розповідаємо з посиланням на репетиторку з мови @katya_znohub_ukr.

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Як правильно утворюються назви мешканців міст?

В українській мові є чимало слів, які викликають суперечки навіть серед дорослих. Одне з таких питань – як правильно називати мешканців певного міста.

Особливо часто плутаються, коли назва міста складна для вимови, на кшталт Дгобич, мешканець це: дрогобичанин, дрогобець, дрогобиччанин чи дрогобичець?

До речі, такі завдання регулярно трапляються на НМТ (Національному мультипредметному тесті), і випускники добре знають: правильне утворення назв мешканців населених пунктів – це не дрібниця, а важлива частина мовної норми.

Щоб не плутатися існує хитрик, мовне правило, знаючи яке ви не будете плутатися більше ніколи. Чимало випускників уже скористалися цим хитриком. Але чи знаєте ви про нього?

Якщо назва неселеного пункту закінчується на -ки, -ці, -ч, -иця, -ець, -цьк, -ак то використовуємо суфікси: -анин, -янин, -чанин. (Вінниця – вінничанин).

то використовуємо суфікси: (Вінниця – вінничанин). А для більшості інших міст додаємо суфікс -ець (Ужгород – ужгородець, Миколаїв – миколаївець).

В українській мові назви мешканців міст називають – демонімами.

Згадаємо знову про наш Дрогобич, правильно буде: дрогобичани, дрогобичанин, дрогобичанка.

Зверніть увагу! Помилкова форма "дрогобиччани" виникає за аналогією до слів типу донеччани (від Донеччина), але для міста Дрогобич літературною нормою вона не є.

Правило, щоб називати мешканців міст: дивіться відео

Цікаво! Дрогобич – місто у Львівській області, засноване ще у ХІ столітті. У середині XIX століття став найбільшим у Європі нафтовим центром. Сьогодні це туристичний центр відомий своїм солеварним підприємством – найстарішим діючим підприємством України.

Раніше ми уже писали про те, як правильно називати мешканців обласних центрів України.

Правильне вживання назв мешканців не лише свідчить про мовну грамотність, а й виявляє повагу до самих міст та їхніх жителів.