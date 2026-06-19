Какое правило нужно знать, чтобы не путаться с названиями жителей населенных пунктов, рассказываем со ссылкой на репетитора по языку @katya_znohub_ukr.

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Как правильно образуются названия жителей городов?

В украинском языке есть немало слов, которые вызывают споры даже среди взрослых. Один из таких вопросов – как правильно называть жителей того или иного города.

Особенно часто путаются, когда название города сложное для произношения, вроде Дгобич: как называется его житель – дрогобычанин, дрогобец, дрогобыччанин или дрогобычец?

Кстати, такие задания регулярно встречаются на НМТ (Национальном мультипредметном тесте), и выпускники хорошо знают: правильное образование названий жителей населенных пунктов – это не мелочь, а важная часть языковой нормы.

Чтобы не путаться, существует хитрость, языковое правило, зная которое, вы больше никогда не запутаетесь. Многие выпускники уже воспользовались этой хитростью. Но знаете ли вы о ней?

Если название населённого пункта оканчивается на -ки, -ці, -ч, -иця, -ець, -цьк, -ак, то используем суффиксы: -анин, -янин, -чанин. (Винница – винничанин).

используем суффиксы: (Винница – винничанин). А для большинства других городов добавляем суффикс -ець (Ужгород – ужгородец, Николаев – николаевец).

В украинском языке названия жителей городов называются демонимами.

Вспомним снова о нашем Дрогобыче, правильно будет: дрогобичани, дрогобичанин, дрогобичанка.

Обратите внимание! Ошибочная форма "дрогобиччане" возникает по аналогии со словами типа "донецчане" (от "Донецчина"), но для города Дрогобыч она не является литературной нормой.

Правило, как называть жителей городов: смотрите видео

Интересно! Дрогобыч — город во Львовской области, основанный ещё в XI веке. В середине XIX века он стал крупнейшим в Европе нефтяным центром. Сегодня это туристический центр, известный своим солеварным предприятием – старейшим действующим предприятием Украины.

Ранее мы уже писали о том, как правильно называть жителей областных центров Украины.

Правильное употребление названий жителей не только свидетельствует о языковой грамотности, но и проявляет уважение к самим городам и их жителям.