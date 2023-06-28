Міносвіти схвалило Положення про дуальну форму освіти у вишах і коледжах
Джерело:МОН України
Міносвіти України погодило Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти. Документ визначає особливості такої форми навчання.
Остання передбачає поєднання навчання в закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації. Мета впровадження дуальної форми навчання – реалізація студентоцентрованого підходу через підвищення якості професійної підготовки студентів.
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Міносвіти схвалило Положення про дуальну форму освіти
Так, навчальні заклади тепер ухвалюватимуть рішення про впровадження дуальної форми здобуття освіти на основі досліджень ринку праці. Також зможуть визначати перелік відповідних освітніх програм.
Документ роз'яснює і питання функцій основних учасників дуальної форми навчання та особливостей його планування і організації.
У Положенні визначили і порядок зарахування здобувачів освіти на навчання за дуальною формою та особливості реалізації такого навчання.
Документ уже зареєстрували в Міністерстві юстиції.
Важливо Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.