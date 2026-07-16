"Дворнік" – русизм: як правильно називати професію українською

Слова, які позначають звичайні професії чи побутові речі, найчастіше не викликають сумнівів. Та саме серед них нерідко трапляються русизми.

Саме тому людину, яка доглядає за чистотою подвір'я не сварто називати "дворніком", а як правильно розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "дворнік" – як українською правильно називати професію

Слова, які ми чуємо щодня, найчастіше не викликають сумнівів, що ми робимо у них помилку. Саме тому багато хто й досі каже "дворнік" – і про людину, яка прибирає подвір'я, і про щітки на лобовому склі автомобіля. Та чи відповідає це українській мовній нормі?

Слово "дворнік" – це русизм, який позначає і професію, і деталь авто. Але українською ми маємо свої відповідники як для автомобільної термінології, так і для професії.

Спочатку про фах. Українською його назва – двірник. Це працівник, який прибирає двір, вулицю, прибудинкову територію, стежить за чистотою та порядком. Назва професії утворилася від слова "двір" за допомогою суфікса -ник, який часто використовується для назв людей за родом занять: "лісник", "пасічник", "садівник".

А як бути з автомобілем? У розмовному мовленні щітки, що очищають лобове скло, теж нерідко називають "дворніками". Проте українською правильніше сказати – склоочисники: щітки склоочисника чи автомобільні склоочисники.

Саме слово "склоочисник" точно передає призначення цього механізму – очищати скло від дощу, снігу та бруду.

Цікаво, що в багатьох мовах назва цієї деталі походить не від професії, а від її функції. Так само й українська мова пропонує не переносити назву людини на механізм, а використовувати окремий технічний термін.

Тож замість "дворнік" обирайте нормативне "двірник", коли йдеться про професію, а для автомобіля використовуйте "склоочисник". Таке слововживання відповідає сучасним нормам української літературної мови.