Именно поэтому человека, который следит за чистотой во дворе, не стоит называть "дворником", а как правильно – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "дворник" – как правильно называть эту профессию на украинском языке

Слова, которые мы слышим каждый день, чаще всего не вызывают сомнений в том, что мы делаем в них ошибку. Именно поэтому многие до сих пор говорят "дворник" – и о человеке, который убирает двор, и о щетках на лобовом стекле автомобиля. Но соответствует ли это украинской языковой норме?

Слово "дворник" – это русизм, обозначающий и профессию, и деталь автомобиля. Но в украинском языке у нас есть свои эквиваленты как для автомобильной терминологии, так и для профессии.

Сначала о профессии. На украинском языке она называется "двірник". Это работник, который убирает двор, улицу, придомовую территорию, следит за чистотой и порядком. Название профессии образовано от слова "двір" с помощью суффикса -ник, который часто используется для обозначения людей по роду занятий: "лесник", "пасечник", "садовник".

А как быть с автомобилем? В разговорной речи щетки, очищающие лобовое стекло, тоже нередко называют "дворниками". Однако на украинском языке правильнее говорить – склоочисники: щітки склоочисника чи автомобільні склоочисники.

Само слово "склоочисник" точно передает назначение этого механизма – очищать стекло от дождя, снега и грязи.

Интересно, что во многих языках название этой детали происходит не от профессии, а от ее функции. Точно так же и украинский язык предлагает не переносить название профессии на механизм, а использовать отдельный технический термин.

Поэтому вместо "дворник" выбирайте нормативное "двірник", когда речь идет о профессии, а для автомобиля используйте "склоочисник". Такое словоупотребление соответствует современным нормам украинского литературного языка.