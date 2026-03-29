Одне слово – два значення: що таке "дзиґар" і чому львів'яни та бойки розуміють його по-різному

Знаєте, що серед українських слів є такі, що мають кілька значень і вони геть не схожі. В одному регіоні знають і використовують одне, а в іншому – зовсім інше.

Які значення має кільказначне слово "дзигар", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

Що таке "дзиґар" – яке походження слова?

Цього тижня, в ніч з 28 на 29 березня, ми перевели годинники на літній час, і саме тут доречно згадати старе українське слово "дзиґар". Воно належить до цікавих і колоритних одиниць української лексики, які поєднують у собі історію, діалектне розмаїття та культурні відтінки значення.

Передусім, "дзиґар" – це розмовна або діалектна назва годинника. У різних регіонах України, особливо на Заході, цим словом можуть позначати як настінний, так і кишеньковий або наручний годинник. Спочатку так позначали баштовий годинник чи годинниковий механізм, а згодом перенесли на настінні, підлогові і кишенькові годинники.

Саме таке значення зафіксоване у низці словників: в "Лексиконі львівському: поважно і на жарт", в Словнику з творів Івана Франка, Орфографічному словнику української мови: "Поглянь на дзиґар – уже пізно!"

Етимологічно слово "дзиґар" пов’язують із польським zegar ("годинник"), яке, своєю чергою, походить від середньоверхньонімецького Zeiger – "стрілка", згодом "прилад для вимірювання часу". Слово цікаво адаптувалося фонетично zegar → дзиґар, відбулася поява звука "дз-".

У XIX столітті це слово було поширене в літературі та побуті, але поступово витіснене сучасним "годинник".

– Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі. (Панас Мирний).

(Юрій Смолич). Чути було лише, як ритмічно цокають великі дзиґарі на стіні біля буфета. (Юрій Смолич).

(Юрій Смолич). Дзиґар ударив раз і замовк (Леся Українка).

У народних піснях і прислів’ях "дзиґар" символізував плин часу: "Дзиґар б’є – життя минає".

Крім того, Великий тлумачний словник сучасної мови тлумачить слово "дзиґар" як – годинникар, а "дзигаґі" чи "дзигарики" уже як годинник.

Але багато хто знає це слово з іншим значенням. На фейсбук сторінці "Бойківщина" зазначають, що це тютюновий виріб.

У Львові дзиґар на руці носят і дивлятся на нього, а бойки дзиґар курят і дим пускают,

– зазначено у дописі.

І чимало користувачів відгукнулися, що "дзигар / дзиґар" чи "дзиґарок" – це цигарка чи сигарета у їх регіонах. Саме у такому значенні більшість мемів ви зустрінете в інтернеті.

Слово має архаїчний відтінок, але воно зберігає колорит і може оживити сучасні тексти, особливо у святкових чи культурних контекстах. Це слово додає мовленню автентичності та емоційного забарвлення, допомагає передати місцевий колорит.