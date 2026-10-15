Одна з найкращих педагогинь України розповіла, що обов'язково мають вивчати діти у школі

Патріотичне виховання і медіаграмотність мають бути обов'язковими елементами освітнього процесу. Адже діти споживають чимало контенту з інтернету.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Що мають обов'язково вивчати учні

Педагогиня зазначила, що зараз дуже важлива боротьба з інформаційною війною. І додала, що у Дніпрі вона разом з учнями регулярно грає в антифейкову інтелектуальну гру "Нота-єнота" авторства Альони Романюк. Це для того, аби учні різного віку вчилися розпізнавати маніпуляції.

Також, за словами освітянки, з батьками таке практикували. Зокрема говорили про вербування дітей у соцмережах, про те, як їм пропонують заробіток у ТікТоку. І для батьків це було відкриттям.

Як вчити учнів відрізняти факти від суджень, маніпуляцій та фейків

Педагогиня розповіла також, що у десятому класі є курс "Громадянська освіта". Один із розділів присвячений темі масмедіа.

І ми на конкретних прикладах з інтернету розбираємо, що таке пропаганда, які є ознаки, як вона працює. Так само факти, фейки, судження. Беремо ілюстрацію чи картки і на них шукаємо, де є факти, які ми можемо перевірити, а де судження, "я-висловлювання". При цьому обговорюємо, чи можуть бути факти судженнями і навпаки. І як це перевірити,

– поділилася вчителька.

І додала, що діти вчаться розрізняти на прикладах. Вони мають розуміти сам алгоритм дій.

Також запам'ятовуємо правило, що треба шукати першоджерело, не робити репост одразу, перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати. Особливо якщо інформація надто емоційна,

– зазначила педагогиня.

Оце три правила, яких Яворська вчить постійно своїх учнів.