І війна, яка зараз триває з 2014 року, – це яскравий приклад. Бо ворог був завжди. Про це учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи охоче учні зараз вивчають історію України, і чому це важливо для них

Педагогиня каже, що вчить, аби вони знали, що і Катерина ІІ збиткувалася над українцями і переписувала історію; створювала історію Росії, якої ніколи не було, викрадаючи наші факти. І Петро І намагався нам приписати, що ми малороси і ніколи жодних українців не було.

Діти мають розуміти, що ці всі побрехеньки, які ходили світом, спотворили уявлення про українців і про наше існування,

– уточнила вона.

Загалом, за її словами, учні по-різному вивчають історію – як і всі предмети.

Загалом помічаю сплеск цікавості до історії, бо з'явилося розуміння, що десь щось пішло не так і нашою історією маніпулюють сусіди,

– зазначила Яворська.

І додала, що діти цікавляться, досліджують зокрема історію Криму, історію відносин з Російською імперією, життя у СРСР, бо виявляється, що не все так добре було там, як казала бабуся тощо.

Чи охоче зараз діти читають книги

Також учителька розповіла, чи читають діти зараз книги.

Завжди були діти, які не читали. Та зараз відсоток дітей, які читають, менший, значно менший. Але це залежить і від родини, не лише від школи,

– зазначила педагогиня.

Вона також повідомила, що зі своїми учнями створила своєрідний читацький клуб. Там вони діляться різноманітними книгами, художніми, пригодницькими, а потім обговорюють, що почитали.