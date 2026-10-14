И война, которая продолжается с 2014 года, – яркий тому пример. Ведь враг был всегда. Об этом учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.
С готовностью ли ученики сейчас изучают историю Украины, и почему это важно для них
Педагог говорит, что учит их, чтобы они знали, что и Екатерина II издевалась над украинцами и переписывала историю; создавала историю России, которой никогда не было, похищая наши факты. И Петр I пытался приписать нам, что мы малоросы и никогда никаких украинцев не было.
Дети должны понимать, что все эти выдумки, которые ходили по миру, исказили представление об украинцах и о нашем существовании,
– уточнила она.
В целом, по ее словам, ученики по-разному изучают историю – как и все предметы.
В целом я замечаю всплеск интереса к истории, потому что появилось понимание, что где-то что-то пошло не так и нашей историей манипулируют соседи,
– отметила Яворская.
И добавила, что дети интересуются, исследуют, в частности, историю Крыма, историю отношений с Российской империей, жизнь в СССР, потому что оказывается, что там не все было так хорошо, как рассказывала бабушка, и т. д.
Читают ли сейчас дети книги
Также учительница рассказала, читают ли дети сейчас книги.
Всегда были дети, которые не читали. Но сейчас процент читающих детей меньше, значительно меньше. Однако это зависит и от семьи, а не только от школы,
– отметила педагог.
Она также сообщила, что со своими учениками создала своеобразный читательский клуб. Там они делятся разнообразными книгами – художественными, приключенческими, – а затем обсуждают прочитанное.
- Екатерина Яворская также рассказала, как объяснять ученикам противоречивые исторические события.