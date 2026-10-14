И война, которая продолжается с 2014 года, – яркий тому пример. Ведь враг был всегда. Об этом учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.

С готовностью ли ученики сейчас изучают историю Украины, и почему это важно для них

Педагог говорит, что учит их, чтобы они знали, что и Екатерина II издевалась над украинцами и переписывала историю; создавала историю России, которой никогда не было, похищая наши факты. И Петр I пытался приписать нам, что мы малоросы и никогда никаких украинцев не было.

Дети должны понимать, что все эти выдумки, которые ходили по миру, исказили представление об украинцах и о нашем существовании,

– уточнила она.

В целом, по ее словам, ученики по-разному изучают историю – как и все предметы.

В целом я замечаю всплеск интереса к истории, потому что появилось понимание, что где-то что-то пошло не так и нашей историей манипулируют соседи,

– отметила Яворская.

И добавила, что дети интересуются, исследуют, в частности, историю Крыма, историю отношений с Российской империей, жизнь в СССР, потому что оказывается, что там не все было так хорошо, как рассказывала бабушка, и т. д.

Читают ли сейчас дети книги

Также учительница рассказала, читают ли дети сейчас книги.

Всегда были дети, которые не читали. Но сейчас процент читающих детей меньше, значительно меньше. Однако это зависит и от семьи, а не только от школы,

– отметила педагог.

Она также сообщила, что со своими учениками создала своеобразный читательский клуб. Там они делятся разнообразными книгами – художественными, приключенческими, – а затем обсуждают прочитанное.