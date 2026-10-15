Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Что обязательно должны изучать ученики

Педагог отметила, что сейчас очень важна борьба с информационной войной. И добавила, что в Днепре она вместе с учениками регулярно играет в антифейковую интеллектуальную игру "Нота-енота", автором которой является Алена Романюк. Это делается для того, чтобы ученики разного возраста учились распознавать манипуляции.

Кроме того, по словам педагога, такие занятия проводились и с родителями. В частности, речь шла о вербовке детей в соцсетях, о том, как им предлагают заработок в TikTok. И для родителей это было открытием.

Как учить учеников отличать факты от суждений, манипуляций и фейков

Педагог рассказала также, что в десятом классе есть курс "Гражданское образование". Один из разделов посвящен теме масс-медиа.

И мы на конкретных примерах из интернета разбираем, что такое пропаганда, каковы ее признаки, как она работает. То же самое касается фактов, фейков, суждений. Берем иллюстрацию или карточки и на них ищем, где есть факты, которые мы можем проверить, а где суждения, "я-высказывания". При этом обсуждаем, могут ли факты быть суждениями и наоборот. И как это проверить,

– поделилась учительница.

И добавила, что дети учатся различать на примерах. Они должны понимать сам алгоритм действий.

Также запоминаем правило: нужно искать первоисточник, не делать репост сразу, проверять информацию, прежде чем ее распространять. Особенно если информация слишком эмоциональная,

– отметила педагог.

Вот три правила, которым Яворская постоянно учит своих учеников.