Яким слово ще можна назвати "фантазера": маємо кілька цікавезних варіантів
- Слово "фантазер" має багато синонімів.
- Ці слова описують людей з живою уявою, які люблять вигадувати та мріяти.
У наші мові чимало запозичених слів з різних мов, що ввійшли до нашого мовлення у різний час. Але це не завжди наслідок браку власних варіантів.
Часто запозичення – це данина моди і часу. 24 Канал розповідає, які відповідники у слова "фантазер".
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Як ще назвати "фантазера"
Певно, що серед ваших знайомих є людина, яку можна назвати "фантазером" – так називають людину з живою уявою, яка любить, щось придумати, вигадати, поринути у мрії.
Вони є цікавими і дотепними співрозмовниками, можливо, дещо відірваними від реальності. А ще усі чули пісню Фантазер", чи навіть її цитували.
Слово походить з латинської мови – phantasia – уява, ідея, думка чи видимість, ілюзія.
А тому Словник синонімів української мови дає нам кілька варіантів,на зміну слову фантазер:
- фантаст,
- вигадник,
- вигадько,
- витівник,
- придумщик,
- мрійник,
- витун (витає у мріях),
- романтик,
- творець,
- утопіст,
- прожектер (видумує нездійсненні проєкти),
- та навіть Дон Кіхот.
Пригадайте пісню "Фантазер": дивіться відео
Ось як, ці слова використали у літературі:
- Він великий фантазер і мрійник. Як щось вигадає, то потім певен, ніби так і справді було (Микола Трублаїні);
- — Ох і вигадько ж ти! Ох і фантазер! — всміхалася мати щасливо (Олесь Гончар);
- (Ада:) Ви, Івасю, все ще непоправний фантаст, як я бачу (Мирослав Ірчан);
- Хороша він, чесна людина, але жив наче за хмарами... Мрійник, прекраснодушний мрійник (Зінаїда Тулуб);
- Старший механік служив на "Буревіснику" четвертий рік і вже славився на весь флот як "прожектер" (Микола Трублаїні).
Бути мрійником і фантазером не так і погано, вони – рушії прогресу. Та однозначно цікавіші співрозмовники ніж "душнила" чи "ханжа", про яких писали раніше. А розпланована мрія стає ціллю і досягненням. Тому – фантазуйте у своє задоволення!