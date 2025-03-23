Часто заимствования – это дань моде и времени. 24 Канал рассказывает, какие соответствия у слова "фантазер".

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Как еще назвать "фантазера"

Вероятно, что среди ваших знакомых есть человек, которого можно назвать "фантазером" – так называют человека с живым воображением, который любит, что-то придумать, придумать, окунуться в мечты.

Они являются интересными и остроумными собеседниками, возможно, несколько оторванными от реальности. А еще все слышали песню Фантазер", или даже ее цитировали.

Слово происходит из латинского языка – phantasia – воображение, идея, мысль или видимость, иллюзия.

Поэтому Словарь синонимов украинского языка дает нам несколько вариантов,на смену слову фантазер:

фантаст,

"вигадник",

"вигадько",

"витівник",

"придумщик",

"мрійник",

"витун (витає у мріях)",

"романтик",

"творець",

"утопіст",

"прожектер (видумує нездійсненні проєкти)",

и даже Дон Кихот.

Вспомните песню "Фантазер": смотрите видео

Вот как, эти слова использовали в литературе:

"Він великий фантазер і мрійник. Як щось вигадає, то потім певен, ніби так і справді було!" (Николай Трублаини); "— Ох і вигадько ж ти! Ох і фантазер! — всміхалася мати щасливо." (Олесь Гончар)"; "Ада:) Ви, Івасю, все ще непоправний фантаст, як я бачу" (Мирослав Ирчан); "Хороша він, чесна людина, але жив наче за хмарами... Мрійник, прекраснодушний мрійник"(Зинаида Тулуб); "Старший механік служив на "Буревіснику" четвертий рік і вже славився на весь флот як "прожектер" "(Николай Трублаини).

Быть мечтателем и фантазером не так и плохо, они – двигатели прогресса. И однозначно более интересные собеседники чем "душнила" или "ханжа", о которых писали ранее. А распланированная мечта становится целью и достижением. Поэтому – фантазируйте в свое удовольствие!