Часто запозичення – це данина моди і часу. 24 Канал розповідає, які відповідники у слова "фантазер".

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Як ще назвати "фантазера"

Певно, що серед ваших знайомих є людина, яку можна назвати "фантазером" – так називають людину з живою уявою, яка любить, щось придумати, вигадати, поринути у мрії.

Вони є цікавими і дотепними співрозмовниками, можливо, дещо відірваними від реальності. А ще усі чули пісню Фантазер", чи навіть її цитували.

Слово походить з латинської мови – phantasia – уява, ідея, думка чи видимість, ілюзія.

А тому Словник синонімів української мови дає нам кілька варіантів,на зміну слову фантазер:

фантаст,

вигадник,

вигадько,

витівник,

придумщик,

мрійник,

витун (витає у мріях),

романтик,

творець,

утопіст,

прожектер (видумує нездійсненні проєкти),

та навіть Дон Кіхот.

Пригадайте пісню "Фантазер": дивіться відео

Ось як, ці слова використали у літературі:

Він великий фантазер і мрійник. Як щось вигадає, то потім певен, ніби так і справді було (Микола Трублаїні); — Ох і вигадько ж ти! Ох і фантазер! — всміхалася мати щасливо (Олесь Гончар); (Ада:) Ви, Івасю, все ще непоправний фантаст, як я бачу (Мирослав Ірчан); Хороша він, чесна людина, але жив наче за хмарами... Мрійник, прекраснодушний мрійник (Зінаїда Тулуб); Старший механік служив на "Буревіснику" четвертий рік і вже славився на весь флот як "прожектер" (Микола Трублаїні).

Бути мрійником і фантазером не так і погано, вони – рушії прогресу. Та однозначно цікавіші співрозмовники ніж "душнила" чи "ханжа", про яких писали раніше. А розпланована мрія стає ціллю і досягненням. Тому – фантазуйте у своє задоволення!