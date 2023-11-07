У Львівській політехніці відреагували на скандал через висловлювання Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон кілька днів тому дала інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій. У ньому пролунали різкі заяви щодо російськомовних захисників України. Слова Фаріон викликали різке засудження у мережі.

На скандал відреагували у Національному університеті "Львівська політехніка", де Ірина Фаріон є викладачем. Там наголосили, що не несуть відповідальності за дії та висловлювання працівників та студентів поза університетом.

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Як відреагували на скандал у Львівській політехніці

В офіційному коментарі Львівська політехніка заявила, що у навчальному закладі діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Втім, поза університетом адміністрація ЗВО не несе відповідальності за дії та слова працівників.

Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом,

– мовиться у повідомленні.

Разом з тим, у коментарі Львівська політехніка наголосила, що кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги й вдячності. В адміністрації підкреслили, що це – непорушна позиція університету.

Також в ЗВО повідомили, що від 2014 року українським захисникам активно допомагали у різний спосіб – інтелектуальними ресурсами, науковими розробками, волонтерством. Нині у лавах ЗСУ воюють студенти, викладачі, працівники, випускники Львівської політехніки.

У Львівській політехніці з'явилися плакати з закликом звільнити Фаріон

В одному з корпусів Львівської політехніки зранку 7 листопада з'явилися промовисті плакати щодо Ірини Фаріон. Від адміністрації університету вимагали гідної реакції на скандальні слова й закликали звільнили викладачку.

Зокрема, у Львівській політехніці висіли плакати з написами:

"Чому в "Політехніці" досі працюють паплюжники честі українських воїнів?";

"Фаріон – геть з Політехніки!";

"Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших Героїв?";

"Мовчання – це знака згоди!" тощо.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон: коротко