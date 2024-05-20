"Збирають дані про школярів 2008 року народження": МОН спростувало неправдиву інформацію

У Міністерстві освіти і науки України спростували фейковий лист, який ширить мережею. Мовиться про неправдиву інформацію щодо даних частини українських учнів.

Так, у мережі поширили неправдивий лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України. У ньому зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження.

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У МОН спростували фейк про дані учнів 2008 року народження

У фейковому листі мовиться про те, що такі заходи передбачені задля на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Це фейк. Міністерство НЕ надсилало листа з таким змістом,

– наголосили у МОН.

І додали, що ворог регулярно здійснює інформаційні операції в мережі, тож МОН радить ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну.

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МОН закликає виші та коледжі дотримуватися мовного законодавства