Так, в сети распространили ложное письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины. В нем указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения.

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В МОН опровергли фейк о данных учеников 2008 года рождения

В фейковом письме говорится о том, что такие меры предусмотрены для выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

Это фейк. Министерство НЕ направляло письмо с таким содержанием,

– отметили в МОН.

И добавили, что враг регулярно осуществляет информационные операции в сети, поэтому МОН советует тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене.

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