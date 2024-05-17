Відповідний лист відомство розіслало відповідним закладам освіти. У МОН зауважили, що відповідно до звіту у 2023 році на розгляд Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 96 звернень громадян, які стосувалися порушень законодавства про державну мову у ЗВО та коледжах.

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Виші та коледжі повинні забезпечити дотримання мовного законодавства

У МОН зазначили, що вищезгаданий показник є вдвічі більшим, ніж за попередній рік. Відповідно становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти.

Найбільша кількість звернень стосовно діяльності закладів освіти надійшла з Києва (42) Харкова (9), Одеси (9) та Дніпра (6),

– повідомили у Міносвіти України.

Повідомлення про порушення в основному стосувалися використання російської мови під час викладання навчальних дисциплін та використання навчальних матеріалів.

Тож у МОН наголошують на необхідності посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови в межах освітнього процесу.

Просимо вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та рекомендацій Уповноваженого із захисту державної мови,

– наголосили у МОН.

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