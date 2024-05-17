Відповідний лист відомство розіслало відповідним закладам освіти. У МОН зауважили, що відповідно до звіту у 2023 році на розгляд Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 96 звернень громадян, які стосувалися порушень законодавства про державну мову у ЗВО та коледжах.
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Виші та коледжі повинні забезпечити дотримання мовного законодавства
У МОН зазначили, що вищезгаданий показник є вдвічі більшим, ніж за попередній рік. Відповідно становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти.
Найбільша кількість звернень стосовно діяльності закладів освіти надійшла з Києва (42) Харкова (9), Одеси (9) та Дніпра (6),
– повідомили у Міносвіти України.
Повідомлення про порушення в основному стосувалися використання російської мови під час викладання навчальних дисциплін та використання навчальних матеріалів.
Тож у МОН наголошують на необхідності посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови в межах освітнього процесу.
Просимо вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та рекомендацій Уповноваженого із захисту державної мови,
– наголосили у МОН.
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У школах України досі вивчають російську
- Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь розповів, що в Україні досі є школи, у яких вивчають російську мову.
- Вони у розташовані у Харківській та Дніпропетровській областях.
- Мовиться про декілька закладів освіти – 45 класів та 768 дітей.