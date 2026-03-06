На науку в Україні виділили понад 3 мільярди гривень: на що скерують кошти
- Кабмін України виділив понад 3 мільярди гривень на фінансування науки.
- Найбільше коштів отримають наукові установи в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах.
Кабмін України виділив понад 3 мільярди гривень на сферу науки у нашій державі. Зокрема, на фінансування наукових установ і досліджень вишів.
Кошти скеровують за трьома основними напрямами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
На що скерують кошти?
Мовиться про такі напрями: стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників, розвиток дослідницької інфраструктури і сучасне обладнання та інституційний розвиток.
За словами прем'єрки, основний критерій – результативність. Обсяг коштів визначають за підсумками державної атестації.
За результатами державної атестації 246 провідних наукових установ і закладів вищої освіти отримають базове фінансування. Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ,
– повідомила Свириденко.
Найбільше коштів отримають установи та ЗВО у ключових наукових центрах країни – Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Сумах. Там зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів.
Що кажуть у МОН?
Очільник МОН Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що це рішення змінює підхід держави до фінансування науки. І додав, що вже підписав наказ про розподіл коштів для фінансування наукової й науково-технічної діяльності ЗВО та НУ, які показали найкращі результати держатестації.
Кошти розподілять так:
1 921,2 мільйона гривень – на стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників;
638,1 мільйона гривень – на розвиток дослідницької інфраструктури та сучасного обладнання;
530,8 мільйона гривень – на інституційний розвиток наукових установ і закладів вищої освіти.
За словами посадовця, фінансування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України зростає на 35,8 мільйона гривень, Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України – на 16,9 мільйона гривень, Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" – ще на 100 мільйонів гривень.
Це дає можливість підвищити оплату праці науковців і посилювати дослідницькі команди,
– повідомив міністр.
Які ще зміни у сфері науки відбудуться?
- В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів.
- Уряд нашої держави вже схвалив відповідний механізм.
- Відбір відбуватиметься відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ.