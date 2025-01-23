Які книги купити на гроші від єКниги: українці поділились своїми рекомендаціями
- Флешмоб "Щоб я прочитав у 18" в рамках проєкту "єКнига" збирає рекомендації книг відомих українців для молоді.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші знаменитості радять різноманітні книги, серед яких "Дім для Дома" Вікторії Амеліної та "1984" Джорджа Орвелла.
- Програма "єКнига" надає українцям, що досягли повноліття з 2024 року, 908 гривень на придбання книжок.
В рамках підтримки проєкту "єКнига" запустили флешмоб, у якому дорослі українці діляться найулюбленішими книгами. Які ж книги радять почитати політики, редактори, актори та спортсмени 18-річним українцям.
Флешмоб #єКнига18, що шириться українськими соцмережами, збирає рекомендації відомих українців, що почитати. 24 Канал, посилаючись на ресурс "Читомо", ділиться, які книги радять почитати українські селебриті.
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Які книги зачепили українських літераторів та знаменитостей
Перейшовши за хештегом #єКнига18, можна познайомитися з враженнями від книг, які зачепили своїм змістом і їх радять для прочитання молодим українцям дорослі.
Цей флешмоб присвячений урядовій програмі "єКнига", в рамках якої, українці, що досягли повноліття з 1 січня 2025 року чи пізніше, мають змогу отримати 908 гривень на придбання книжок в аудіоформаті, електронних чи паперових.
Флешмоб започаткував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який поділився своїми "фаворитами":
- "Дім для Дома" Вікторії Амеліної;
- "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка;
- "Хрещений батько" Маріо П’юзо;
- "Молоко і мед" Рупі Каур;
- "Діти вогненного часу" Мії Марченко і Катерини Пекур.
Проєкт "єКнига" стартував/ інфографіка Кабінет Міністрів України
Спортсмен, каратист Станіслав Горуна радить почитати:
"Ігри, в які грають люди" Еріка Берна;
"Сад Гетсиманський" Івана Багряного;
"Великий Куш" Деніеля Єргіна.
Поради від редакторки і коректорки Ніки Чулаєвської:
- "Механічний апельсин" Ентоні Берджеса;
- "Бестіарій" Хуліо Кортасара;
- "Дівчина з ведмедиком" Віктора Домонтовича.
Перекладачка і дослідниця Ярослава Стріха радить:
- "Доктор Серафікус" Віктора Домонтовича;
- "Бавдоліно" Умберто Еко;
- "Інтернат" Сергія Жадана.
Захоплення у головної редакторки науково-популярного медіа "Куншт" Олесі Павлишин викликали книги:
- "Таємна історія" Донни Тарт;
- "Життя Марії" Сергія Жадана;
- "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена.
Літературознавиця Богдана Романцова рекомендує:
- "Книга для дітей" А. С. Баєтта;
- "Під скляним ковпаком" Сильвії Плат;
- "Не відпускай мене" Кадзуо Ішіґуро;
Редактор Артем Скорина порадив:
- "1984" Джорджа Орвелла;
- "Привіт, це Чарлі, або переваги соромʼязливих" Стівена Чбоскі;
- "Бісова душа, або Заклятий скарб" Володимира Арєнєва.
Цікаво! Програму "єКнига" запустили 16 грудня 2024 року. І за даними Кабміну, уже подано майже 70 тисяч заявок на отримання коштів для купівлі книг.
Що ви уже читали? Порадьте щось своє для 18-річних українців.