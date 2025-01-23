УКР РУС
23 січня 2025, 14:14
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Які книги купити на гроші від єКниги: українці поділились своїми рекомендаціями

Олеся Кух
Основні тези
  • Флешмоб "Щоб я прочитав у 18" в рамках проєкту "єКнига" збирає рекомендації книг відомих українців для молоді.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші знаменитості радять різноманітні книги, серед яких "Дім для Дома" Вікторії Амеліної та "1984" Джорджа Орвелла.
  • Програма "єКнига" надає українцям, що досягли повноліття з 2024 року, 908 гривень на придбання книжок.

В рамках підтримки проєкту "єКнига" запустили флешмоб, у якому дорослі українці діляться найулюбленішими книгами. Які ж книги радять почитати політики, редактори, актори та спортсмени 18-річним українцям.

Флешмоб #єКнига18, що шириться українськими соцмережами, збирає рекомендації відомих українців, що почитати. 24 Канал, посилаючись на ресурс "Читомо", ділиться, які книги радять почитати українські селебриті.

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Які книги зачепили українських літераторів та знаменитостей

Перейшовши за хештегом #єКнига18, можна познайомитися з враженнями від книг, які зачепили своїм змістом і їх радять для прочитання молодим українцям дорослі.  

Цей флешмоб присвячений урядовій програмі "єКнига", в рамках якої, українці, що досягли повноліття з 1 січня 2025 року чи пізніше, мають змогу отримати 908 гривень на придбання книжок в аудіоформаті, електронних чи паперових. 

Флешмоб започаткував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який поділився своїми "фаворитами": 

  • "Дім для Дома" Вікторії Амеліної;
  • "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка;
  • "Хрещений батько" Маріо П’юзо;
  • "Молоко і мед" Рупі Каур;
  • "Діти вогненного часу" Мії Марченко і Катерини Пекур.

Проєкт "єКнига" стартував/ інфографіка Кабінет Міністрів України

Спортсмен, каратист Станіслав Горуна радить почитати:

"Ігри, в які грають люди" Еріка Берна; 
"Сад Гетсиманський" Івана Багряного;
"Великий Куш" Деніеля Єргіна. 

Поради від редакторки і коректорки Ніки Чулаєвської:

  • "Механічний апельсин" Ентоні Берджеса;
  • "Бестіарій" Хуліо Кортасара;
  • "Дівчина з ведмедиком" Віктора Домонтовича.

Перекладачка і дослідниця Ярослава Стріха радить:

  • "Доктор Серафікус" Віктора Домонтовича;
  • "Бавдоліно" Умберто Еко;
  • "Інтернат" Сергія Жадана.

Захоплення у головної редакторки науково-популярного медіа "Куншт" Олесі Павлишин викликали книги:

  • "Таємна історія" Донни Тарт;
  • "Життя Марії" Сергія Жадана;
  • "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена.

Літературознавиця Богдана Романцова рекомендує:

  • "Книга для дітей" А. С. Баєтта;
  • "Під скляним ковпаком" Сильвії Плат;
  • "Не відпускай мене" Кадзуо Ішіґуро;

Редактор Артем Скорина порадив:

  • "1984" Джорджа Орвелла;
  • "Привіт, це Чарлі, або переваги соромʼязливих" Стівена Чбоскі;
  • "Бісова душа, або Заклятий скарб" Володимира Арєнєва.

Цікаво! Програму "єКнига" запустили 16 грудня 2024 року. І за даними Кабміну, уже подано майже 70 тисяч заявок на отримання коштів для купівлі книг.

Що ви уже читали? Порадьте щось своє для 18-річних українців.