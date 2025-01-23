Які книги купити на гроші від єКниги: українці поділились своїми рекомендаціями

В рамках підтримки проєкту "єКнига" запустили флешмоб, у якому дорослі українці діляться найулюбленішими книгами. Які ж книги радять почитати політики, редактори, актори та спортсмени 18-річним українцям.

Флешмоб #єКнига18, що шириться українськими соцмережами, збирає рекомендації відомих українців, що почитати. 24 Канал, посилаючись на ресурс "Читомо", ділиться, які книги радять почитати українські селебриті.

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Які книги зачепили українських літераторів та знаменитостей

Перейшовши за хештегом #єКнига18, можна познайомитися з враженнями від книг, які зачепили своїм змістом і їх радять для прочитання молодим українцям дорослі.

Цей флешмоб присвячений урядовій програмі "єКнига", в рамках якої, українці, що досягли повноліття з 1 січня 2025 року чи пізніше, мають змогу отримати 908 гривень на придбання книжок в аудіоформаті, електронних чи паперових.

Флешмоб започаткував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який поділився своїми "фаворитами":

"Дім для Дома" Вікторії Амеліної;

"Мисливці за щастям" Валерія Пузіка;

"Хрещений батько" Маріо П’юзо;

"Молоко і мед" Рупі Каур;

"Діти вогненного часу" Мії Марченко і Катерини Пекур.

Проєкт "єКнига" стартував/ інфографіка Кабінет Міністрів України

Спортсмен, каратист Станіслав Горуна радить почитати:

"Ігри, в які грають люди" Еріка Берна;

"Сад Гетсиманський" Івана Багряного;

"Великий Куш" Деніеля Єргіна.

Поради від редакторки і коректорки Ніки Чулаєвської:

"Механічний апельсин" Ентоні Берджеса;

"Бестіарій" Хуліо Кортасара;

"Дівчина з ведмедиком" Віктора Домонтовича.

Перекладачка і дослідниця Ярослава Стріха радить:

"Доктор Серафікус" Віктора Домонтовича;

"Бавдоліно" Умберто Еко;

"Інтернат" Сергія Жадана.

Захоплення у головної редакторки науково-популярного медіа "Куншт" Олесі Павлишин викликали книги:

"Таємна історія" Донни Тарт;

"Життя Марії" Сергія Жадана;

"Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена.

Літературознавиця Богдана Романцова рекомендує:

"Книга для дітей" А. С. Баєтта;

"Під скляним ковпаком" Сильвії Плат;

"Не відпускай мене" Кадзуо Ішіґуро;

Редактор Артем Скорина порадив:

"1984" Джорджа Орвелла;

"Привіт, це Чарлі, або переваги соромʼязливих" Стівена Чбоскі;

"Бісова душа, або Заклятий скарб" Володимира Арєнєва.

Цікаво! Програму "єКнига" запустили 16 грудня 2024 року. І за даними Кабміну, уже подано майже 70 тисяч заявок на отримання коштів для купівлі книг.

Що ви уже читали? Порадьте щось своє для 18-річних українців.