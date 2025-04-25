У Франції з'являться перші дитсадки "на свіжому повітрі"

У Франції мають запрацювати дитсадки "на свіжому повітрі". Віддати малечу у такий заклад освіти батьки зможуть у Ліоні.

Відкриття перших таких садків анонсувала міська влада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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У Франції створять дитсадки "на свіжому повітрі"

Їх створять за прикладом Північної Європи. У мерії Ліона анонсували відкриття до кінця року двох експериментальних "дитсадків на свіжому повітрі" з міркувань, що це має бути корисно для здоров'я та загального розвитку дітей.

Дитсадок хочуть розмістити в одному з міських парків. Він зможе прийняти 20 вихованців.

Ідея полягає у тому, щоб діти увесь день проводили на свіжому повітрі – незалежно від погоди та пори року, за принципом, що "немає поганої погоди, є невідповідний одяг".

Для приймання їжі та прихистку під час негоди чи спеки можна буде переміститись у легкі дерев'яні будиночки між деревами.

У мерії розраховують здобути певний досвід з роботою перших дитсадків, після чого таких закладів може з'явитись більше.