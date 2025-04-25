У Франції з'являться перші дитсадки "на свіжому повітрі"
- У Ліоні планують відкрити два експериментальні дитсадки "на свіжому повітрі" до кінця року.
- Дитсадки будуть розміщені в міських парках, де діти проводитимуть весь день на свіжому повітрі незалежно від погоди.
- Для захисту від негоди та приймання їжі передбачені легкі дерев'яні будиночки.
У Франції мають запрацювати дитсадки "на свіжому повітрі". Віддати малечу у такий заклад освіти батьки зможуть у Ліоні.
Відкриття перших таких садків анонсувала міська влада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.
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У Франції створять дитсадки "на свіжому повітрі"
Їх створять за прикладом Північної Європи. У мерії Ліона анонсували відкриття до кінця року двох експериментальних "дитсадків на свіжому повітрі" з міркувань, що це має бути корисно для здоров'я та загального розвитку дітей.
Дитсадок хочуть розмістити в одному з міських парків. Він зможе прийняти 20 вихованців.
Ідея полягає у тому, щоб діти увесь день проводили на свіжому повітрі – незалежно від погоди та пори року, за принципом, що "немає поганої погоди, є невідповідний одяг".
Для приймання їжі та прихистку під час негоди чи спеки можна буде переміститись у легкі дерев'яні будиночки між деревами.
У мерії розраховують здобути певний досвід з роботою перших дитсадків, після чого таких закладів може з'явитись більше.
- Раніше ми розповідали про те, як в Україні Міністерство освіти і науки планує зберегти мережу закладів дошкільної освіти.
- Також інформували, що вихователі дитсадків вимагають негайно підвищити їм зарплату до 15 тисяч.