Открытие первых таких садов анонсировала городская власть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Во Франции создадут детсады "на свежем воздухе"

Их создадут по примеру Северной Европы. В мэрии Лиона анонсировали открытие до конца года двух экспериментальных "детсадов на свежем воздухе" из соображений, что это должно быть полезно для здоровья и общего развития детей.

Детсад хотят разместить в одном из городских парков. Он сможет принять 20 воспитанников.

Идея заключается в том, чтобы дети весь день проводили на свежем воздухе – независимо от погоды и времени года, по принципу, что "нет плохой погоды, есть неподходящая одежда".

Для приема пищи и убежища во время непогоды или жары можно будет переместиться в легкие деревянные домики между деревьями.

В мэрии рассчитывают получить определенный опыт с работой первых детсадов, после чего таких заведений может появиться больше.