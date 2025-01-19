"А мені по барабану": як по-іншому сказати, щоб розповісти про байдужість
- Вираз "мені по барабану" має багато альтернатив, щоб урізноманітнити мовлення.
- Серед варіантів: мені по цимбалах, мені до бУбна, мені фіолетово, а мені попід капці.
Часто вживаємо вираз "а мені по барабану", але є чимало інших варіантів, які можуть збагатити ваше мовлення. Спробуйте використати й інші вислови.
Хоч раз, але всі відчували певний стан і говорили "мені по барабану". Звідки взявся цей вираз та якими висловами його можна замінити пише 24 Канал, посилаючись на тікток @vikakhmelnytska.
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Не обмежуйтеся "а мені по барабану"
Словники стверджують що вислів "мені по барабану" уже скорочена версія, а повна – "як боби/горох по барабану". Тобто барабану байдуже від ударів гороху – вони просто відскакують. Тому, фраза й означає стан, коли тобі байдуже, всерівно, однаково, не зачіпає. Разом з тим демонструє певну і байдужість, і витримку, і стійкість.
Але цей вислів можна замінити низкою інших варіантів для різноманітності, які пропонує Віка Хмельницька:
- мені по цимбалах;
- мені до бУбна;
- мені до рожнА;
- мені то бАйдУже;
- мені однаковісінько;
- мені до лЯмпи / лампи;
- мені до лампАди.
Чим замінити "мені по барабану": дивіться відео
І це далеко не всі варіанти, продовжимо:
- мені фіолетово;
- а мені попід капці;
- а мені то попри мешти;
- мені до одного місця;
- а мені як солов'ю.
Красиво, різноманітно, дотепно, цікаво і весело – послуговуйтесь!