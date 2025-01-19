Хоч раз, але всі відчували певний стан і говорили "мені по барабану". Звідки взявся цей вираз та якими висловами його можна замінити пише 24 Канал, посилаючись на тікток @vikakhmelnytska.

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Не обмежуйтеся "а мені по барабану"

Словники стверджують що вислів "мені по барабану" уже скорочена версія, а повна – "як боби/горох по барабану". Тобто барабану байдуже від ударів гороху – вони просто відскакують. Тому, фраза й означає стан, коли тобі байдуже, всерівно, однаково, не зачіпає. Разом з тим демонструє певну і байдужість, і витримку, і стійкість.

Але цей вислів можна замінити низкою інших варіантів для різноманітності, які пропонує Віка Хмельницька:

мені по цимбалах;

мені до бУбна;

мені до рожнА;

мені то бАйдУже;

мені однаковісінько;

мені до лЯмпи / лампи;

мені до лампАди.

Чим замінити "мені по барабану": дивіться відео

І це далеко не всі варіанти, продовжимо:

мені фіолетово;

а мені попід капці;

а мені то попри мешти;

мені до одного місця;

а мені як солов'ю.

Красиво, різноманітно, дотепно, цікаво і весело – послуговуйтесь!