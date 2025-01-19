Хоть раз, но все чувствовали определенное состояние и говорили "мне по барабану". Откуда взялось это выражение и какими выражениями его можно заменить пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток @vikakhmelnytska.
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Не ограничивайтесь "а мне по барабану"
Словари утверждают, что выражение "мне по барабану" уже сокращенная версия, а полная – "как бобы/горох по барабану". То есть барабану безразлично от ударов гороха – они просто отскакивают. Поэтому, фраза и означает состояние, когда тебе безразлично, все равно, не задевает. Вместе с тем демонстрирует определенное и равнодушие, и выдержку, и стойкость.
Но это выражение можно заменить рядом других вариантов для разнообразия, которые предлагает Вика Хмельницкая:
- мне по барабану;
- мне до бУбна;
- мне до рожнА;
- мне то бАйдУже;
- мне все равно;
- мне до лЯмпы/лампы;
- мне до лампАды.
Чем заменить "мне по барабану": смотрите видео
И это далеко не все варианты, продолжим:
- мне фиолетово;
- а мне под тапочки;
- а мне то попры мешты;
- мне до одного места;
- а мне как соловью.
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