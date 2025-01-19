Хоть раз, но все чувствовали определенное состояние и говорили "мне по барабану". Откуда взялось это выражение и какими выражениями его можно заменить пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток @vikakhmelnytska.

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Не ограничивайтесь "а мне по барабану"

Словари утверждают, что выражение "мне по барабану" уже сокращенная версия, а полная – "как бобы/горох по барабану". То есть барабану безразлично от ударов гороха – они просто отскакивают. Поэтому, фраза и означает состояние, когда тебе безразлично, все равно, не задевает. Вместе с тем демонстрирует определенное и равнодушие, и выдержку, и стойкость.

Но это выражение можно заменить рядом других вариантов для разнообразия, которые предлагает Вика Хмельницкая:

мне по барабану;

мне до бУбна;

мне до рожнА;

мне то бАйдУже;

мне все равно;

мне до лЯмпы/лампы;

мне до лампАды.

Чем заменить "мне по барабану": смотрите видео

И это далеко не все варианты, продолжим:

мне фиолетово;

а мне под тапочки;

а мне то попры мешты;

мне до одного места;

а мне как соловью.

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