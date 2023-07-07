Гарвард шукає професора української літератури: які вимоги
Джерело:Суспільне Культура
Гарвардський університет шукає професора української літератури та культури. Його працевлаштують на факультеті науки й мистецтв.
Так, кафедрі слов'янських мов і літератур у Гарварді потрібен професор, який викладатиме на бакалавраті й магістратурі. Кандидати можуть спеціалізуватися в будь-якій галузі української літератури та культури.
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Гарвард шукає професора української літератури
Обов'язкова кваліфікація до кандидата така:
- кандидат наук з української літератури та культури або суміжних дисциплін;
- знання української та англійської мов на вільному рівні.
Документи варто подавати до 15 вересня. При цьому не забути і про супровідний лист та автобіографію.
Від кандидата також очікують, що він братиме участь у виконанні адміністративних та консультативних обов'язків кафедри. Також – в академічній культурі університету, зокрема Гарвардського українського наукового інституту, який займається вивченням історії та культури незалежної України.
Гарвард шукає професора української мови / скриншот з твітера
Що відомо про Гарвардський університет (Гарвард)
Це приватний університет. Розташований в американському місті Кембридж, у штаті Массачусетс.
Заснований в 1636 році. Це найдавніший заклад вищої освіти в США, що діє донині.
Гарвард вважають одним із найкращих університетів світу.
У 2010 році виш зайняв друге місце у міжнародному рейтингу університетів планети QS.
Джерело: Вікіпедія