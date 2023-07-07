Так, кафедрі слов'янських мов і літератур у Гарварді потрібен професор, який викладатиме на бакалавраті й магістратурі. Кандидати можуть спеціалізуватися в будь-якій галузі української літератури та культури.

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Гарвард шукає професора української літератури

Обов'язкова кваліфікація до кандидата така:

кандидат наук з української літератури та культури або суміжних дисциплін;

знання української та англійської мов на вільному рівні.

Документи варто подавати до 15 вересня. При цьому не забути і про супровідний лист та автобіографію.

Від кандидата також очікують, що він братиме участь у виконанні адміністративних та консультативних обов'язків кафедри. Також – в академічній культурі університету, зокрема Гарвардського українського наукового інституту, який займається вивченням історії та культури незалежної України.



Гарвард шукає професора української мови / скриншот з твітера