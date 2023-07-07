Так, кафедре славянских языков и литератур в Гарварде нужен профессор, который будет преподавать на бакалавриате и магистратуре. Кандидаты могут специализироваться в любой области украинской литературы и культуры.

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Гарвард ищет профессора украинской литературы

Обязательная квалификация к кандидату такова:

кандидат наук по украинской литературе и культуре или смежным дисциплинам;

знание украинского и английского языков на свободном уровне.

Документы следует подавать до 15 сентября. При этом не забыть и о сопроводительном письме и автобиографии.

От кандидата также ожидают, что он примет участие в выполнении административных и консультативных обязанностей кафедры. Также – в академической культуре университета, в частности, Гарвардского украинского научного института, который занимается изучением истории и культуры независимой Украины.



Гарвард ищет профессора украинского языка / скриншот с твиттера

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