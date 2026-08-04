Оголосили список 50 найкращих учителів України 2026 року

В Україні оголосили список півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. До нього увійшли 50 українських педагогів.

Вони щодня доводять: учитель – лідер, наставник і агент змін. Про це інформує "Освіторія".

Хто у списку найкращих

Цих педагогів об'єднує не лише любов до своєї справи, а й віра в силу освіти як інструменту трансформації суспільства. Вони працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, але всі змінюють майбутнє своїми підходами, ідеями та прикладом.

До 50 найкращих увійшли:

Бартюк Вікторія Володимирівна, Київ. Предмет: Мистецтво, Технології. Биченко Сергій Вікторович, Харків. Предмет: Інтегрований курс STEM, Інформатика, Технології, Фінансова грамотність. Білик Вікторія Сергіївна. Кривий Ріг. Предмет: Початкові класи. Британський Петро Анатолійович, Київ. Предмет: Географія. Бурага Сергій Миколайович, Кропивницький. Предмет: Фізика, Астрономія, Технології. Власюк Василь Васильович, село Перемишель Хмельницької області. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова. Гайдук Дмитро Володимирович, Тернопіль. Предмет: Хімія. Глебова Тетяна Володимирівна, Запоріжжя. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова. Годованець Мар'яна Миколаївна, селище Перегінське Івано-Франківської області. Предмет: Фізика, Астрономія. Григорів Ганна Остапівна, село Виноград Івано-Франківської області. Предмет: Фізична культура. Губарева Альона Юріївна, місто Біла Церква Київської області. Предмет: Мистецтво, Музичне мистецтво. Довгопол Юліана Ігорівна, селище Козин Київської області. Предмет: Початкові класи. Дорошенко Данііл Євгенійович, місто Кам'янське Дніпропетровської області. Предмет: Алгебра, Геометрія, Інтегрований курс STEM, Інформатика, Фізика. Заєць Олена Миколаївна, село Райгород Вінницької області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства. Залізняк Соломія Романівна, Львів. Предмет: Біологія, Хімія. Заліпа Олександра Петрівна, село Шменьки Волинської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства. Зубарева Юлія Сергіївна, Запоріжжя. Предмет: Алгебра, Геометрія. Іздебська Марія Андріївна, Львів. Предмет: Іноземна мова. Клим Марта Романівна, Львів. Предмет: Фізика. Ковальський Станіслав Станіславович, Хмельницький. Предмет: Фізика, Астрономія, Інтегрований курс STEM. Коляса Роман Іванович, село Буцнів Тернопільської області. Предмет: Географія, Підприємництво і фінансова грамотність. Концева Вікторія Володимирівна, Львів. Предмет: Зарубіжна література, Українська література. Кузьмич Давид Володимирович, місто Борислав Львівської області. Предмет: Технології та інформатика. Куліков Гліб Миколайович, село Хотів Київської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України. Литнянчина Людмила Володимирівна, Суми. Предмет: Фізична культура. Лукаш Максим Вікторович, Житомир. Предмет: Фізика. Луп'як Дмитро Миколайович, Вінниця. Предмет: Технології. Меркулова Світлана Сергіївна, місто Ірпінь Київської області. Предмет: Іноземна мова. Неміш Елла Богданівна, місто Коломия Івано-Франківської області. Предмет: Початкові класи. Острась Данііл Андрійович, Харків. Предмет: Біологія, Хімія. Падалка Світлана Володимирівна, місто Лозова Харківської області. Предмет: Біологія, Захист України. Погрібняк Ольга Сергіївна, Київ. Предмет: Всесвітня історія, Історія України. Пономарець Ірина Олександрівна, місто Пологи Запорізької області. Предмет: Іноземна мова. Романчук Роман Станіславович, Полтава. Предмет: Географія. Руденко Сергій Олександрович, Київ. Предмет: Алгебра, Геометрія, Математика. Рудніцька Юлія Володимирівна, місто Сміла Черкаської області. Предмет: Алгебра, Астрономія, Геометрія, Інформатика, Математика, Фізика. Рутковська Альона Михайлівна, Київ. Предмет: Іноземна мова. Сажієнко Тетяна Валеріївна, місто Новоукраїнка Кіровоградської області. Предмет: Фізика. Севастьян Оксана Юріївна, Харків. Предмет: Фізика, Астрономія. Телішевська Лілія Степанівна, Львів. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова. Тимофєєва Олена Петрівна, Дніпро. Предмет: Початкові класи. Трубчаніна Олена Михайлівна, місто Покровськ Донецької області. Предмет: Хімія. Хоменко Оксана Володимирівна, місто Карлівка Полтавської області. Предмет: Іноземна мова. Чернов Роман Вікторович, Харків. Предмет: Алгебра, Геометрія, Математика. Швець В'ячеслав Васильович, Київ. Предмет: Фізика. Шевченко Альона Борисівна, місто Лебедин Сумської області. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України. Шефер Світлана Сергіївна, селище Причорноморське Одеської області. Предмет: Початкові класи. Штефан Ліна Леонідівна, Харків. Предмет: Зарубіжна література, Українська література, Українська мова. Яворська Катерина Анатоліївна, Дніпро. Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Історія України, Основи правознавства, Підприємництво і фінансова грамотність. Ярошовець Оксана Володимирівна, місто Кагарлик Київської області. Предмет: Інтегрований курс STEM.

Коли оголосять переможця

На початку вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. А 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, вся країна побачить головного переможця.

Зауважимо, що це 10-й сезон Global Teacher Prize Ukraine. Це провідна професійна відзнака для видатних педагогів.

Головний переможець отримає 1 мільйон гривень.

Які номінації

Окрім головної нагороди, педагогів відзначать в окремих номінаціях. За перемогу в них вони отримають до 500 тисяч гривень або освітню подорож. Номінації такі:

"Вчитель математики";

"Вчитель-захисник" – для чинних чи колишніх військових, чиє життя пов'язане із вчительською професією;

"Вчитель доброчесності" – за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI)

Спеціальні нагороди Talents for Ukraine;

"Вчитель Хімії";

"Вибір українців" – спільно з Дія.Освіта;

"Вибір серцем".

Хто став найкращим педагогом України 2025

На початку жовтня в Україні відзначили найкращих учителів України 2025 року.

Премія відзначила педагогів у рекордних дев'яти спеціальних номінаціях.

Найкращий учитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов з Харкова.