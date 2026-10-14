"Глупишка": яке українське слово передасть той самий настрій

Іноді людина не дурна, а просто довірлива, наївна або трохи неуважна. І називати її грубими словами зовсім не хочеться. Тут декому спадає на думку слово "глупишка", але воно для нашої мови чуже.

Чи має слово "глупишка" дослівний переклад та які необразливі відповідники підібрати, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською сказати "глупишка"?

Ну як назвати людину, яка повірила очевидній нісенітниці, забула парасолю перед зливою або закохалася всупереч усім порадам? "Глупишка" ніби й підходить, однак українська мова не має таких зверхньо-поблажливих звертань до жінки чи дівчини. Тому стовідсотково точного відповідника ми не знайдемо.

Щодо дослівного перекладу, то "глупый" українською – "дурний", це і нерозумний, і некмітливий, і наївний.

Втім, слово "глупишка" в російській мові може звучати і як лагідне звертання, і як легкий докір. Так називають людину, яка трохи наївна, необачна, чогось не зрозуміла або вчинила нерозумно. Зазвичай його кажуть без особливої злості, а іноді навіть із ніжністю.

А доречне слово слід вибирати залежно від ситуації і не в контексті відвертої образи:

"дурненька моя";

"наївна ти моя";

"роззяво моя";

"ой ти, нетямко";

"простодушна";

"моя довірлива дівчинко".

Деякі варіанти – розмовні, грайливі або авторські. Їхня природність залежить від інтонації та стосунків між людьми.

До речі, не кожну "глупишку" варто називати дурненькою. Якщо людина повірила в обман, краще підійде "наївна"; якщо забула про зустріч – "роззява"; якщо не може розібратися в простій справі – "нетяма".

Обирайте слово за змістом і настроєм: одне лагідно піддражнює, інше описує неуважність, а третє вже може образити.

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А до чого тут Дюймовочка?

Слово "глупишка" часто асоціюється з казковою героїнею Дюймовочкою – маленькою, довірливою та беззахисною дівчинкою, яка легко потрапляє в чужі пастки. Вона щира й наївна, часом не здатна розпізнати небезпеку, тому її образ добре передає одне зі значень цього слова.

Проте Дюймовочка – персонаж казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена, а не українського фольклору. Її образ прийшов до нас із європейської літературної традиції. Для українських народних казок характерні інші героїні та герої: кмітливі дівчата, мудрі сестри, хитрі лисички й простодушні персонажі, які потрапляють у халепи через власну довірливість.

Чому в українській мові немає слова "глупишка": дивіться відео від @vperta.ua

А ще краще рівнятися на історичні постаті – княгиню Ольгу, королеву Анну Ярославну, Роксолану, Гальшку Гулевичівну, Олену Степанів, Софію Русову та інших – сильних, розумних, рішучих, освічених жінок.

Тому, добираючи український відповідник до слова "глупишка", можна орієнтуватися не лише на Дюймовочку, а й на саму рису характеру.