Чи має слово "глупишка" дослівний переклад та які необразливі відповідники підібрати, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською сказати "глупишка"?

Ну як назвати людину, яка повірила очевидній нісенітниці, забула парасолю перед зливою або закохалася всупереч усім порадам? "Глупишка" ніби й підходить, однак українська мова не має таких зверхньо-поблажливих звертань до жінки чи дівчини. Тому стовідсотково точного відповідника ми не знайдемо.

Щодо дослівного перекладу, то "глупый" українською – "дурний", це і нерозумний, і некмітливий, і наївний.

Втім, слово "глупишка" в російській мові може звучати і як лагідне звертання, і як легкий докір. Так називають людину, яка трохи наївна, необачна, чогось не зрозуміла або вчинила нерозумно. Зазвичай його кажуть без особливої злості, а іноді навіть із ніжністю.

А доречне слово слід вибирати залежно від ситуації і не в контексті відвертої образи:

"дурненька моя";

"наївна ти моя";

"роззяво моя";

"ой ти, нетямко";

"простодушна";

"моя довірлива дівчинко".

Деякі варіанти – розмовні, грайливі або авторські. Їхня природність залежить від інтонації та стосунків між людьми.

До речі, не кожну "глупишку" варто називати дурненькою. Якщо людина повірила в обман, краще підійде "наївна"; якщо забула про зустріч – "роззява"; якщо не може розібратися в простій справі – "нетяма".

Обирайте слово за змістом і настроєм: одне лагідно піддражнює, інше описує неуважність, а третє вже може образити.

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А до чого тут Дюймовочка?

Слово "глупишка" часто асоціюється з казковою героїнею Дюймовочкою – маленькою, довірливою та беззахисною дівчинкою, яка легко потрапляє в чужі пастки. Вона щира й наївна, часом не здатна розпізнати небезпеку, тому її образ добре передає одне зі значень цього слова.

Проте Дюймовочка – персонаж казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена, а не українського фольклору. Її образ прийшов до нас із європейської літературної традиції. Для українських народних казок характерні інші героїні та герої: кмітливі дівчата, мудрі сестри, хитрі лисички й простодушні персонажі, які потрапляють у халепи через власну довірливість.

Чому в українській мові немає слова "глупишка": дивіться відео від @vperta.ua

А ще краще рівнятися на історичні постаті – княгиню Ольгу, королеву Анну Ярославну, Роксолану, Гальшку Гулевичівну, Олену Степанів, Софію Русову та інших – сильних, розумних, рішучих, освічених жінок.

Тому, добираючи український відповідник до слова "глупишка", можна орієнтуватися не лише на Дюймовочку, а й на саму рису характеру.