Есть ли у слова "глупышка" дословный перевод и какие неоскорбительные аналоги можно подобрать – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как по-украински сказать "глупышка"?

Ну как назвать человека, который поверил в очевидную чепуху, забыл зонтик перед ливнем или влюбился вопреки всем советам? "Глупышка" вроде бы подходит, однако в украинском языке нет таких пренебрежительно-поблажительных обращений к женщине или девушке. Поэтому стопроцентно точного эквивалента мы не найдем.

Что касается дословного перевода, то "глупый" на украинском – "дурний", это и неразумный, и несообразительный, и наивный.

Впрочем, слово "глупышка" в русском языке может звучать и как ласковое обращение, и как легкий упрек. Так называют человека, который немного наивен, неосторожен, почему-то не понял или поступил неразумно. Обычно его произносят без особой злобы, а иногда даже с нежностью.

А подходящее слово следует выбирать в зависимости от ситуации и не в контексте откровенной обиды:

"дурненька моя";

"наївна ти моя";

"роззяво моя";

"ой ти, нетямко";

"простодушна";

"моя довірлива дівчинко".

Некоторые варианты – разговорные, игривые или авторские. Их естественность зависит от интонации и отношений между людьми.

Кстати, не каждую "глупышку" стоит называть "дурненькой". Если человек поверил в обман, лучше подойдет "наївна"; если забыла о встрече – "роззява"; если не может разобраться в простом деле – "нетяма".

Выбирайте слово по смыслу и настроению: одно ласково поддразнивает, другое описывает невнимательность, а третье уже может обидеть.

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А при чем здесь Дюймовочка?

Слово "глупышка" часто ассоциируется со сказочной героиней Дюймовочкой – маленькой, доверчивой и беззащитной девочкой, которая легко попадает в чужие ловушки. Она искренняя и наивная, порой не способна распознать опасность, поэтому ее образ хорошо передает одно из значений этого слова.

Однако Дюймовочка – персонаж сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена, а не украинского фольклора. Ее образ пришел к нам из европейской литературной традиции. Для украинских народных сказок характерны другие героини и герои: сообразительные девушки, мудрые сестры, хитрые лисички и простодушные персонажи, которые попадают в передряги из-за собственной доверчивости.

Почему в украинском языке нет слова "глупышка": смотрите видео от @vperta.ua

А еще лучше брать пример с исторических личностей – княгини Ольги, королевы Анны Ярославны, Роксоланы, Гальшки Гулевичевны, Елены Степанив, Софии Русовой и других – сильных, умных, решительных, образованных женщин.

Поэтому, подбирая украинский эквивалент слову "глупышка", можно ориентироваться не только на Дюймовочку, но и на саму черту характера.