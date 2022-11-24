Варто бути обережними: як говорити з дітьми про Голодомор

26 листопада 2022 року в Україні та світі вшановуватимуть пам'ять жертв Голодоморів. У час, коли Росія знову хоче знищити українців, правду про страшні злочини агресора мають знати навіть діти.

Однак школярам про трагедію Голодомору варто розповідати обережно, аби не травмувати їхню психіку. Про те, як говорити з дітьми про Голодомор, читайте у матеріалі 24 каналу.

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З якого віку говорити з дитиною про Голодомор

Упорядниця збірки творів про Голодомор для дітей 6 – 12 років "Зернятко надії" Людмила Юрченко радить говорити про трагедію зі школярами тоді, коли вони вже можуть усвідомлювати події навколо себе. Краще, аби дитина сама запитала. Наприклад, вона може побачити під час акції вшанування пам'яті жертв Голодомору фотографії з дуже худими людьми. Тоді й можна розповісти про цю трагедію та її причини. При цьому не варто нічого вигадувати.

Якщо ж ви хочете самі розповісти дитині про Голодомор, спочатку впевніться, що вона відреагує адекватно. Моторошних подробиць краще уникати. Говорити про Голодомор треба так, радить Юрченко, щоб ця тема не викликала страху.

На чому акцентувати і про що не варто говорити

Якщо ви розповідаєте дитині про Голодомор, повинні викликати співчуття й пояснити, що це була велика трагедія для українського народу. Також наголосити на цінності хліба. У школі варто пояснювати учням, хто винен у трагедії і чому одвічний ворог зі Сходу хотів знищити український народ.

Психологиня Лариса Волошина радить не малювати страшних картин. Навпаки варто розповідати про історії людей, які змогли вижити. Також про тих, хто рятував людей у цей страшний час.

А психологиня Юлія Клаунінг переконана, що вирвану із контексту інформацію про канібалізм розповідати не можна не тільки дітям, але навіть і дорослим. Адже інформація про масове знищення людей може шокувати. Особливо зараз, коли триває війна і росіяни знову вбивають українців. При цьому вона радить вживати якнайменше складних слів та термінології. І говорити з дитиною краще у формі діалогу, а не лекції.

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