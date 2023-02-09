У Львові жінка забула дитину у садку і поплатилася

9 лютого 2023, 11:08
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Джерело:

Zaxid.net

У Львові місцева мешканка забула забрати доньку з дитсадка. За це її оштрафували.

Рішення про покарання ухвалив Залізничний райсуд міста. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.

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У Львові жінка забула дитину у садку і поплатилася

Львів'янку, яка забула забрати дитину з садочка, оштрафували на 850 гривень. Вона також має сплатити 536 грн судового збору.

У постанові суду вказали, що інцидент стався ще наприкінці грудня 2022 року у дитсадку на вулиці Симона Петлюри.

Так, горе-мати вчасно не забрала доньку з садка і не виходила на зв'язок. Працівники закладу освіти також розповіли, що дитина ходить у брудному одязі та з педикульозом.

Про випадок поінформували поліцію. Вони склали адмінматеріали за ознаками неналежного виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла. 

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Автор: Марія Волошин