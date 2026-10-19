Не лише "гранчак": як українською ще назвати ребристу склянку

У неї є грані, вона пережила не одне покоління й досі трапляється на кухнях. А от із назвою не все так просто – як правильно називати цю відому склянку?

Розбираємося, які варіанти є в українській мові та чи справді один із них треба терміново викреслити, з посиланням на "Горох".

Склянка з гранями – як її називати українською?

Є легендарна склянка, з якої пили чай у потягах, наливали компот у їдальнях і ставили на стіл поруч із цукорницею – гранчак. Її впізнаєш одразу – товсте скло, рельєфні боки, а іноді ще й металевий підсклянник.

А як назвати її українською, щоб не звучало так, ніби ми повернулися в радянську їдальню?

Найпростіший варіант – гранчаста склянка чи ребриста склянка. Також можна сказати "гранована склянка".

Слово "гранчак", утім, теж є в українських словниках. Воно означає склянку з гранями й має розмовне забарвлення. Тож називати його просто помилкою було б неправильно.

Звідки взялася назва? Вона пов'язана зі словом "грань" – ребро або край поверхні. А гранчастий – той, що має грані. Усе логічно: склянка ніби з маленькими реберцями.

У реченні це звучатиме так:

Налий мені чаю в гранчасту склянку.

На полиці стояли грановані склянки.

Дідусь досі п'є чай зі своєї улюбленої ребристої склянки.

Отже, якщо хочете назвати посудину нейтрально й зрозуміло, обирайте гранчасту склянку. А гранчак можна залишити для невимушеної розмови – слово не вигадане й у словниках зафіксоване.

Зауважте! В українській мові є свої відповідники назв посуду, тому не варто гранчак називати стаканом.

Хто вигадав склянку, яку пам’ятають усі?

Історія гранчастої склянки почалася задовго до радянських поїздів і бабусиних кухонь. Скляний посуд із гранями існував і раніше, а от звичний нам товстостінний гранчак став особливо популярним у СРСР у XX столітті.

Цікаво, що історія масового виробництва склянок із рельєфними гранями почалася не в СРСР, а в США. У 1820-х роках американські майстри вдосконалили механічне пресування скла: розплавлену скляну масу поміщали у форму й притискали спеціальним поршнем. Так посуд можна було виготовляти швидше, дешевше й у великих кількостях.

Уже в XIX столітті американські фабрики виробляли склянки з рельєфними візерунками. Наприклад, у колекції Метрополітен-музею в Нью-Йорку зберігаються американські склянки середини XIX століття, виготовлені з пресованого скла.

Але важливий нюанс: американці розвинули технологію масового пресування скла, а не винайшли саме ту гранчасту склянку, яку ми звикли називати гранчаком. Скляний посуд із гранями існував задовго до радянської доби.

Звичний нам товстостінний варіант став особливо популярним у СРСР у XX столітті. Його історію часто пов'язують із 1943 роком і скульпторкою Вірою Мухіною, хоча її авторство остаточно не підтверджене. Практична форма виявилася дуже доречною для їдалень і потягів: склянка була міцною та придатною для масового використання.

А ще вона була ідеальним мірилом для різноманітних рецептів випічки – 1 склянка: 200 грамів до пояска і 250 – по вінця.

Отже, у гранчака цікава біографія: технологія масового виробництва розвивалася в Америці, а конкретна склянка стала символом повсякденного життя в іншій частині світу.

Так звичайна склянка перетворилася на впізнаваний символ радянського побуту. І досі її можна знайти на багатьох кухнях старшого покоління.