Радянська міфологія роками вкарбовувала в голови красиву патріотичну байку: мовляв, дизайн легендарного гранчака особисто розробила авторка монумента "Робітник і колгоспниця" Віра Мухіна разом із художником Казимиром Малевичем. Проте варто зішкребти пропагандистський глянець – і під ним виявиться типова історія промислового шпигунства, запозичених патентів та вимушеної технічної адаптації, розповідає vsmyowneyes у Threads.

Хто вигадав гранований стакан?

Коріння гранчастого посуду сягає не сталінських кабінетів 1940-х, а бурхливого індустріального підйому Сполучених Штатів першої половини XIX століття. У 1820-х роках американські інженери з Массачусетсу запатентували проривний метод механічного пресування скла – так зване pressed glass. До цього скляний посуд видували виключно вручну майстри-склодуви, через що він був крихким, дорогим і недоступним для простого люду.

СРСР поцупив технологію гранованого посуду / Фото Pixabay

Прес-форми з чавуну змінили все: рідку скляну масу заливали у форму, притискали поршнем, і на світ з'являвся надміцний, товстостінний виріб із чіткими вертикальними ребрами.

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Навіщо стакану грані?

Ці грані з'явилися зовсім не для естетики. Вертикальні ребра жорсткості працювали як інженерний каркас: вони гасили механічні удари й робили скло стійким до падінь. Та головний фурор гранована форма спричинила на транспорті.

На відміну від круглого посуду, такий стакан банально не котився зі столу під час океанської хитавиці на пасажирських пароплавах чи різких поштовхів у вагонах американських залізниць.

Як технологія потрапила в СРСР?

Уже до кінця XIX століття заокеанські лінії викупили заводи в Гусь-Хрустальному та Дятьковому, запустивши масовий випуск пресованого гранованого скла за американськими лекалами для шинків, трактирів і побуту. Що ж тоді насправді відбулося 11 вересня 1943 року на заводі в Гусь-Хрустальному, коли з конвеєра зійшов "той самий" радянський стакан? Банальна прагматична модернізація.

Радянська сфера громадського харчування отримала перші промислові посудомийні машини. Старі дореволюційні гранчаки з ребрами до самого вінчика в цих металевих агрегатах миттєво тріскалися та оббивалися об тримачі. Щоб врятувати посуд від автомийки, інженери просто зрізали грані зверху, додавши гладкий суцільний обідок.

Ця проста кільцева смуга не лише захистила крихкі краї від сколів у машинах, а й додала стакану міцності та зробила його зручним для пиття. Кількість граней зафіксували на 16 – рівно за кількістю союзних республік на той момент, об'єм налили рівно по крайку на 200 мілілітрів, а під самі вінця – на 250.