Советская мифология годами вбивала в головы красивую патриотическую байку: мол, дизайн легендарного гранчака лично разработала автор монумента "Рабочий и колхозница" Вера Мухина вместе с художником Казимиром Малевичем. Однако стоит соскрести пропагандистский глянец – и под ним обнаружится типичная история промышленного шпионажа, заимствованных патентов и вынужденной технической адаптации, рассказывает vsmyowneyes в Threads.

Кто придумал граненый стакан?

Корни граненой посуды уходят не в сталинские кабинеты 1940-х годов, а в бурный промышленный подъем Соединенных Штатов первой половины XIX века. В 1820-х годах американские инженеры из Массачусетса запатентовали революционный метод механического прессования стекла – так называемое pressed glass. До этого стеклянную посуду выдували исключительно вручную мастера-стеклодувы, поэтому она была хрупкой, дорогой и недоступной для простого народа.

СССР украл технологию граненой посуды / Фото Pixabay

Пресс-формы из чугуна изменили все: жидкую стеклянную массу заливали в форму, прижимали поршнем, и на свет появлялось сверхпрочное, толстостенное изделие с четкими вертикальными ребрами.

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Зачем стакану грани?

Эти грани появились вовсе не ради эстетики. Вертикальные ребра жесткости работали как инженерный каркас: они гасили механические удары и делали стекло устойчивым к падениям. Но главный фурор граненая форма произвела в сфере транспорта.

В отличие от круглой посуды, такой стакан просто не скатывался со стола во время океанской качки на пассажирских пароходах или резких толчков в вагонах американских железных дорог.

Как эта технология попала в СССР?

Уже к концу XIX века заокеанские компании выкупили заводы в Гусь-Хрустальном и Дятьковом, запустив массовое производство прессованного граненого стекла по американским образцам для баров, трактиров и быта. Что же на самом деле произошло 11 сентября 1943 года на заводе в Гусь-Хрустальном, когда с конвейера сошел "тот самый" советский стакан? Банальная прагматичная модернизация.

Советская сфера общественного питания получила первые промышленные посудомоечные машины. Старые дореволюционные граненые стаканы с ребрами до самого верха в этих металлических агрегатах мгновенно трескались и оббивались о держатели. Чтобы спасти посуду от посудомоечной машины, инженеры просто срезали грани сверху, добавив гладкий сплошной ободок.

Эта простая кольцевая полоса не только защитила хрупкие края от сколов в машинах, но и придала стакану прочность, а также сделала его удобным для питья. Количество граней зафиксировали на 16 – ровно по количеству союзных республик на тот момент, объем налили ровно по краю – 200 миллилитров, а до самого верха – 250.