Рассмотрим, какие варианты существуют в украинском языке и действительно ли один из них нужно срочно исключить, со ссылкой на "Горох".

Стакан с гранями – как его называть на украинском?

Есть легендарный стакан, из которого пили чай в поездах, наливали компот в столовых и ставили на стол рядом с сахарницей – гранчак. Его узнаешь сразу – толстое стекло, рельефные бока, а иногда еще и металлический подстаканник.

А как назвать его на украинском, чтобы не звучало так, будто мы вернулись в советскую столовую?

Самый простой вариант – гранчаста склянка чи ребриста склянка. Также можно сказать "гранована склянка".

Слово "гранчак", впрочем, тоже есть в украинских словарях. Оно означает стакан с гранями и имеет разговорный оттенок. Поэтому называть его просто ошибкой было бы неправильно.

Откуда взялось это название? Оно связано со словом "грань" – ребро или край поверхности. А граненый – тот, что имеет грани. Все логично: стакан как будто с маленькими ребрышками.

В предложении это будет звучать так:

Налий мені чаю в гранчасту склянку.

На полиці стояли грановані склянки.

Дідусь досі п'є чай зі своєї улюбленої ребристої склянки.

Итак, если хотите назвать сосуд нейтрально и понятно, выбирайте "гранчасту склянку". А "гранчак" можно оставить для непринужденной беседы – слово не выдуманное и зафиксировано в словарях.

Обратите внимание! В украинском языке есть свои соответствия для названий посуды, поэтому не стоит называть "гранчак" стаканом.

Кто придумал стакан, который помнят все?

История граненого стакана началась задолго до советских поездов и бабушкиных кухонь. Стеклянная посуда с гранями существовала и раньше, а вот привычный нам толстостенный "гранчак" стал особенно популярным в СССР в XX веке.

Интересно, что история массового производства стаканов с рельефными гранями началась не в СССР, а в США. В 1820-х годах американские мастера усовершенствовали механическое прессование стекла: расплавленную стеклянную массу помещали в форму и прижимали специальным поршнем. Так посуду можно было изготавливать быстрее, дешевле и в больших количествах.

Уже в XIX веке американские фабрики производили стаканы с рельефными узорами. Например, в коллекции Музея Метрополитен в Нью-Йорке хранятся американские стаканы середины XIX века, изготовленные из прессованного стекла.

Но есть важный нюанс: американцы развили технологию массового прессования стекла, а не изобрели вот тот граненый стакан, который мы привыкли называть "гранчаком". Стеклянная посуда с гранями существовала задолго до советской эпохи.

Привычный нам толстостенный вариант стал особенно популярным в СССР в XX веке. Его историю часто связывают с 1943 годом и скульпторшей Верой Мухиной, хотя ее авторство окончательно не подтверждено. Практичная форма оказалась очень кстати для столовых и поездов: стакан был прочным и пригодным для массового использования.

Кроме того, он был идеальной меркой для различных рецептов выпечки – 1 стакан: 200 граммов до пояска и 250 – до краев.

Итак, у стакана интересная биография: технология массового производства развивалась в Америке, а конкретный стакан стал символом повседневной жизни в другой части мира.

Так обычный стакан превратился в узнаваемый символ советского быта. И до сих пор его можно найти на многих кухнях старшего поколения.