Студенти яких вишів України отримають найбільше освітніх грантів

У межах цієї вступної кампанії студенти першого курсу, які навчаються на контракті у виші, можуть отримати грант на навчання. Сума залежить від результатів НМТ-2024 та обраної спеціальності.

Так, найбільшу кількість державних грантів очікують отримати державні та приватні виші зі Львова та Києва. Про це свідчить звіт за попередніми підсумками вступної кампанії, який підготували у Міносвіти України.

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Студенти яких ЗВО можуть отримати найбільше грантів

У першій десятці вишів, які є лідерами за кількістю студентів-контрактників з потенційними освітніми грантами, лише один регіональний виш – Прикарпатський національний університет імені Стефаника.

Інші 9 ЗВО розташовані у Львові та Києві.

У трійку вишів-лідерів увійшли:

ЛНУ імені Франка; Львівська політехніка; КНУ імені Шевченка.

Також до рейтингу потрапили такі виші:

КПІ;

Києво-Могилянська академія;

Український католицький університет;

Державний торговельно-економічний університет;

КНЕУ імені Гетьмана;

Національний медуніверситет імені Богомольця.

Остаточна кількість грантів, які отримають заклади вищої освіти, буде відома 5 листопада 2024 року.

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Що відомо про грант на навчання