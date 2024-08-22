Понад 160 вишів в Україні братимуть участь у проєкті державних грантів
Джерело:Міністерство освіти і науки України
У межах вступної кампанії 2024 року вступники у виші на бакалаврат можуть претендувати на гранти. Фінансову допомогу надаватимуть тим, хто вступає на контрактну форму.
Вже 166 закладів вищої освіти підтвердили участь у пілотному проєкті державних грантів. Мовиться про державні та приватні заклади з різних регіонів України.
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Скільки вишів долучилися до грантової системи
Це інформація станом на 22 серпня 2024 року.
Перелік університетів постійно оновлюють та збільшують. Оновлення можна відстежувати на офіційному сайті Вступ – 2024 за покликанням.
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Нагадаємо, що цьогоріч вступники на контракт зможуть отримати державний грант. Це стосується тих, хто вступає на денну або дуальну форму навчання саме на контракт.
- Раніше ми інформували про те, які бали НМТ надають можливість отримати грант на навчання у виші.
- Так, щоб отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
- Деталі за посиланням.