Пільговикам в Україні нададуть гранти на навчання у вишах

В Україні мають намір запровадити гранти на здобуття вищої освіти. МОН уже оприлюднило відповідний законопроєкт.

Гарантоване право на отримання гранту на навчання у ЗВО держава надасть вступникам-пільговикам. Кому зокрема, читайте далі.

Читайте Держава запровадить гранти на вищу освіту: оприлюднили законопроєкт

Пільговики отримають гранти на вищу освіту

Гарантоване право на отримання гранту матимуть:

особи з інвалідністю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (зокрема ті з них, хто на військовій службі (крім військовослужбовців строкової служби).

Також відповідне право матимуть діти таких осіб:

померлих учасників Революції Гідності;

загиблих військових, поліціянтів і полонених, а також визнаних судом безвісти зниклих на війні;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав.

Також гарантоване право на отримання грантів від держави матимуть такі особи:

яких позбавили свободи внаслідок російсько-української війни;

особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

переселенці;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей);

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, та діти шахтарів.

Дивіться також Держава запровадить гранти на вищу освіту: хто отримає гроші на навчання

Держава запровадить гранти на вищу освіту