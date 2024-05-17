Лісовий розповів, як гранти на вищу освіту впливатимуть на функціонування вишів

В Україні вже у межах цієї вступної кампанії абітурієнтам за успішно складений НМТ видаватимуть гранти на оплату навчання у ЗВО. Виш та спеціальність вступники обиратимуть самі й туди віддаватимуть ці кошти.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, чи сприятимуть гранти конкуренції між закладами вищої освіти. І наголосив, що гроші надаватимуть вступникам, а не вишам.

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Як впливатимуть гранти на роботу ЗВО

Посадовець каже: якщо абітурієнтові не подобається навчання в обраному виші, він може перевестися в інший університет. Але кошти за ним "не підуть". Тож керівництво ЗВО у такому разі задумається.

Державні грантові кошти, які студент приносить в університет, залишаться не в його основному фонді, а у спецфонді – з нього вони можуть перейти в інший університет. Це сприятиме справедливій конкуренції,

– вважає очільник МОН.

І додає, що відомство збалансовує конкуренцію між регіональними та столичними ЗВО, рейтинговими та менш рейтинговими.

Є й інша важлива складова, яка теж сприяє рівномірному конкурентному розподілу. Ти можеш піти у великий столичний університет, наприклад, у КНУ. Там тобі треба буде до своїх грантових 50 тисяч докласти ще 40. А можеш піти на бакалаврат, приміром, у Прикарпатський університет, де теж непогані освітні програми – і там тобі цієї суми вистачить на все,

– зазначив посадовець.

Студент, за словами Лісового, оцінюватиме атмосферу в закладі освіти та розумітиме, чи доплачує він університету за рейтинг, хоча міг би прекрасно здобувати знання й у своєму регіоні чи просто в іншому місці.

Так, університетам доведеться конкурувати між собою, як і викладачам,

– додав міністр.

Він також вважає, що виші у такій системі можуть вбачати для себе і певну загрозу. Адже це вихід із зони комфорту, яка в Україні необхідна.