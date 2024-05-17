Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, чи сприятимуть гранти конкуренції між закладами вищої освіти. І наголосив, що гроші надаватимуть вступникам, а не вишам.
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Як впливатимуть гранти на роботу ЗВО
Посадовець каже: якщо абітурієнтові не подобається навчання в обраному виші, він може перевестися в інший університет. Але кошти за ним "не підуть". Тож керівництво ЗВО у такому разі задумається.
Державні грантові кошти, які студент приносить в університет, залишаться не в його основному фонді, а у спецфонді – з нього вони можуть перейти в інший університет. Це сприятиме справедливій конкуренції,
– вважає очільник МОН.
І додає, що відомство збалансовує конкуренцію між регіональними та столичними ЗВО, рейтинговими та менш рейтинговими.
Є й інша важлива складова, яка теж сприяє рівномірному конкурентному розподілу. Ти можеш піти у великий столичний університет, наприклад, у КНУ. Там тобі треба буде до своїх грантових 50 тисяч докласти ще 40. А можеш піти на бакалаврат, приміром, у Прикарпатський університет, де теж непогані освітні програми – і там тобі цієї суми вистачить на все,
– зазначив посадовець.
Студент, за словами Лісового, оцінюватиме атмосферу в закладі освіти та розумітиме, чи доплачує він університету за рейтинг, хоча міг би прекрасно здобувати знання й у своєму регіоні чи просто в іншому місці.
Так, університетам доведеться конкурувати між собою, як і викладачам,
– додав міністр.
Він також вважає, що виші у такій системі можуть вбачати для себе і певну загрозу. Адже це вихід із зони комфорту, яка в Україні необхідна.
- Раніше Оксен Лісовий назвав суми грантів, які надаватимуть вступникам на навчання у вишах. Про це читайте за посиланням.