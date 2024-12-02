Освітні гранти хочуть закріпити законодавчо: у Раді пропонують доопрацювати законопроєкт

Система державних грантів, продемонструвала позитивний відклик у суспільстві. Тому при розгляді цьогорічних результатів, вирішили закріпити її законодавчо.

Законопроєкт, яким буде законодавчо унормоване питання надання грантів перебуває на доопрацюванні. Про це пише 24 Канал, посилаючись на "Освіта UA.".

Дивіться також Умови змінять: як і хто у 2025 році зможе отримати грант на навчання

Експеримент з державними освітніми грантами оцінили добре

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій підтримав впровадження механізму державних грантів на здобуття вищої освіти і пропонує доопрацювати законопроєкт, до другого читання.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні комітету, під час якого було обговорено проведення експерименту у ході цьогорічної вступної кампанії.

Заступника міністра освіти і науки Михайло Винницький прозвітував перед комітетом, щодо результатів запровадження експериментального проєкту надання державних грантів на здобуття вищої освіти у 2024 році та які його результати.

Члени профільного комітету визнали освітній проєкт таким, який має позитивні відгуки в суспільстві, а також таким, що був підтриманий закладами вищої освіти.

Також, на думку депутатів, освітні гранти дозволять значною мірою покрити фінансові витрати студентів та розширити їм доступ до якісної вищої освіти.

У Міністерства освіти і науки повідомили, що участь в експерименті взяли 196 закладів вищої освіти.

Цікаво! Гранти отримали 14 189 студентів контрактної форми навчання або 88,11% від запланованої кількості державних грантів.