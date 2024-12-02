Законопроєкт, яким буде законодавчо унормоване питання надання грантів перебуває на доопрацюванні. Про це пише 24 Канал, посилаючись на "Освіта UA.".

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Експеримент з державними освітніми грантами оцінили добре

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій підтримав впровадження механізму державних грантів на здобуття вищої освіти і пропонує доопрацювати законопроєкт, до другого читання.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні комітету, під час якого було обговорено проведення експерименту у ході цьогорічної вступної кампанії.

Заступника міністра освіти і науки Михайло Винницький прозвітував перед комітетом, щодо результатів запровадження експериментального проєкту надання державних грантів на здобуття вищої освіти у 2024 році та які його результати.

Члени профільного комітету визнали освітній проєкт таким, який має позитивні відгуки в суспільстві, а також таким, що був підтриманий закладами вищої освіти.

Також, на думку депутатів, освітні гранти дозволять значною мірою покрити фінансові витрати студентів та розширити їм доступ до якісної вищої освіти.

У Міністерства освіти і науки повідомили, що участь в експерименті взяли 196 закладів вищої освіти.

Цікаво! Гранти отримали 14 189 студентів контрактної форми навчання або 88,11% від запланованої кількості державних грантів.