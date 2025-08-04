Цьогоріч частина студентів-першокурсників контрактної форми навчання українських вишів може отримати гранти на навчання. Ці кошти дадуть можливість частково покривати вартість навчання у ЗВО.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в ефірі телемарафону заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Він назвав умови, які дозволять отримати гроші на навчання.

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Як отримати грант на здобуття вищої освіти?

Посадовець зазначив, що є кілька рівнів грантів. На грант на суму до 25 тисяч гривень можуть претендувати ті вступники, які склали два предмети НМТ-2025 на понад 170 балів. Також передбачили додаткові коефіцієнти для спеціальностей, які потрібні державі, та для вступників з окремих областей.

Якщо особа отримала 150 балів з двох предметів на НМТ, то вона має право на так званий грант першого рівня – 17 тисяч гривень. Він може бути збільшений,

– заявив Винницький.

І додав, що у разі вступу на важливі для держави спеціальності ці 17 тисяч гранту можуть перетворитися і на 25 тисяч, адже на окремих спеціальностях діють відповідні коефіцієнти.

Якщо особа отримує 170 балів з двох предметів, то може розраховувати на грант у розмірі 25 тисяч гривень. Це грант другого рівня й він доступний тільки на деякі спеціальності,

– продовжив заступник міністра.

І додав, що є деякі спеціальності, де грант першого рівня недоступний.

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Зазначимо, що з 2025 року запровадили додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Його застосовують до вступників, які цьогоріч закінчили школу в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до вишів у тих самих областях.