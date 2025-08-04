Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире телемарафона заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Он назвал условия, которые позволят получить деньги на обучение.

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Как получить грант на получение высшего образования?

Чиновник отметил, что есть несколько уровней грантов. На грант на сумму до 25 тысяч гривен могут претендовать те абитуриенты, которые составили два предмета НМТ-2025 на более 170 баллов. Также предусмотрели дополнительные коэффициенты для специальностей, которые нужны государству, и для поступающих из отдельных областей.

Если человек получил 150 баллов по двум предметам на НМТ, то он имеет право на так называемый грант первого уровня – 17 тысяч гривен. Он может быть увеличен,

– заявил Винницкий.

И добавил, что в случае поступления на важные для государства специальности эти 17 тысяч гранта могут превратиться и на 25 тысяч, ведь на отдельных специальностях действуют соответствующие коэффициенты.

Если человек получает 170 баллов по двум предметам, то может рассчитывать на грант в размере 25 тысяч гривен. Это грант второго уровня и он доступен только на некоторые специальности,

– продолжил заместитель министра.

И добавил, что есть некоторые специальности, где грант первого уровня недоступен.

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Отметим, что с 2025 года ввели дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Его применяют к поступающим, которые в этом году закончили школу в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступают в вузы в тех же областях.